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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.09.2020 11:59
GÜNCEL HABERLER



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0025 0,9125 0,0025 0,9125 1,09




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874117


BIST



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BIST En Aktif Hisseler11:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 88,00 20.820.160 % 10,00  
COSMO 3,85 348.567 % 10,00  
MRSHL 226,80 24.648.642 % 9,99  
KONYA 442,00 26.668.241 % 9,98  
TKURU 303,00 202.707 % 9,98  
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11:52 Alış Satış %  
Dolar 7,4897 7,4967 % 0,19  
Euro 8,8137 8,8184 % 0,07  
Sterlin 9,6729 9,7214 % -0,14  
Frank 8,1304 8,1794 % 0,12  
Riyal 1,9917 2,0016 % 0,12  
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11:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 0,35  
Altın Gr. 464 464 -0,37  
Cumhuriyet 3.070 3.117 -1,00  
Tam 3.071 3.147 10,10  
Yarım 1.484 1.523 4,89  
Çeyrek 745 761 2,44  
Gümüş.Ons 26,68 26,71 0,03  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,00  
B. Petrol 40,31 40,31 0,53  
Seans Raporu 11:52
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