TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.09.2020 12:04
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00510 1,8615 0,00510 1,8615 1,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874120
BIST
12:141.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
12:147,4952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0129
|Açılış
|: 39,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 39,7800
|
7,4983
En Düşük
7,4760
12:148,8241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0116
|Açılış
|: 13,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2400
|
8,8288
En Düşük
8,7995
12:146,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,02
|Açılış
|: 6,44
|
|Önceki Kapanış
|: 6,42
|
6,46
En Düşük
6,37
BIST En Aktif Hisseler12:12
|FMIZP
|88,00
|20.908.336
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.768.619
|% 9,99
|
|KARTN
|656,50
|72.025.044
|% 9,98
|
|KONYA
|442,00
|26.826.035
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.776.372
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|9.373.949
|% -9,90
|
|AFYON
|4,25
|382.843.381
|% 5,72
|
|FENER
|49,20
|330.573.225
|% 9,87
|
|TSPOR
|6,95
|328.977.339
|% 6,76
|
|GSRAY
|4,70
|273.170.382
|% 8,05
|
|THYAO
|10,78
|260.082.529
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|204.975.250
|% -1,66
|
|ODAS
|2,56
|236.587.540
|% 2,40
|
|AFYON
|4,25
|382.843.381
|% 5,72
|
|GSRAY
|4,70
|273.170.382
|% 8,05
|
|VKGYO
|3,48
|186.823.580
|% 3,88
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4939
|7,4967
|% 0,19
|
|Euro
|8,8164
|8,8235
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,6657
|9,7142
|% -0,21
|
|Frank
|8,1299
|8,1789
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9922
|2,0022
|% 0,15
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,03
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|20,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|14,52
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|7,02
|
|Çeyrek
|746
|762
|3,51
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,00
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|0,38
|
Seans Raporu
12:12
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12:23AKCNS
Yüzde 7.29 oranında artışla 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 644, 984 adet işlem
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12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 63 artarak (% 0.05 ) 1, 223
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12:22XU100
Endeks 1, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 4, 273.00 milyon TL de
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12:22DESPC
Yüzde 4.15 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 117, 749 adet işlem
-
12:20CRFSA
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 342, 481 adet işlem