TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.09.2020 12:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874377
BIST
15:061.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.104
En Düşük
1.094
15:067,4638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0211
|Açılış
|: 7,4860
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4560
15:068,8474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
15:06466,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,96
|Açılış
|: 466,92
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:06
|TKURU
|333,30
|493.951
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|509.375
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.271.027.519
|% -9,99
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|491.845.828
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|980.955.263
|% -9,92
|
|GSRAY
|4,31
|835.301.008
|% -9,83
|
|PETKM
|4,34
|2.101.390.581
|% -3,77
|
|FENER
|44,32
|1.271.027.519
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,82
|994.629.275
|% -2,42
|
|TSPOR
|6,45
|980.955.263
|% -9,92
|
|GARAN
|6,89
|908.042.350
|% 1,92
|
|PETKM
|4,34
|2.101.390.581
|% -3,77
|
|ZOREN
|2,82
|994.629.275
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,51
|317.415.885
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|291.835.037
|% 3,42
|
|GSRAY
|4,31
|835.301.008
|% -9,83
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4574
|7,4638
|% -0,28
|
|Euro
|8,8420
|8,8474
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,6386
|9,6869
|% -0,72
|
|Frank
|8,1760
|8,2253
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9827
|1,9927
|% -0,41
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|2,94
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-4,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-2,28
|
|Çeyrek
|748
|765
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,42
|
Seans Raporu
15:06
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-
15:18XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 12, 995.00 milyon TL de
-
15:17SODSN
Yüzde 10.00 oranında artışla 13.75 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 027 adet işlem
-
15:15FONET
Yüzde 8.90 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 311, 991 adet işlem
-
15:14GLRYH
Yüzde 8.21 oranında artışla 17.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 949, 490 adet işlem
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TSKB, HALKB