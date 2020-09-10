TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.09.2020 12:42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00480 1,752 0,00480 1,752 2,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874378
BIST
15:311.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.104
En Düşük
1.094
15:317,4553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,4870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4509
15:318,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
15:31468,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 468,73
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:31
|GLRYH
|17,82
|170.640.357
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|508.949
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.276.016.976
|% -9,99
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|493.887.062
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|983.096.379
|% -9,92
|
|GSRAY
|4,31
|839.684.731
|% -9,83
|
|PETKM
|4,34
|2.131.307.958
|% -3,77
|
|FENER
|44,32
|1.276.016.976
|% -9,99
|
|GARAN
|6,89
|1.013.279.453
|% 1,92
|
|ZOREN
|2,82
|1.008.578.399
|% -2,42
|
|TSPOR
|6,45
|983.096.379
|% -9,92
|
|PETKM
|4,34
|2.131.307.958
|% -3,77
|
|ZOREN
|2,82
|1.008.578.399
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,51
|317.882.595
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|293.696.150
|% 4,11
|
|GSRAY
|4,31
|839.684.731
|% -9,83
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4518
|7,4553
|% -0,40
|
|Euro
|8,8569
|8,8633
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,6124
|9,6606
|% -0,99
|
|Frank
|8,1754
|8,2246
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9824
|1,9924
|% -0,42
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|7,72
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.148
|-7,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-2,50
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-1,21
|
|Çeyrek
|749
|766
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,21
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,42
|
Seans Raporu
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