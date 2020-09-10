TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.09.2020 12:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00570 2,0805 0,00570 2,0805 2,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874383
BIST
15:331.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.104
En Düşük
1.094
15:337,4553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,4870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4509
15:338,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
15:33468,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 468,73
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:30
|GLRYH
|17,82
|170.635.742
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|508.949
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.275.005.992
|% -9,99
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|493.752.403
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|982.932.104
|% -9,92
|
|GSRAY
|4,31
|839.367.985
|% -9,83
|
|PETKM
|4,34
|2.130.988.925
|% -3,77
|
|FENER
|44,32
|1.275.005.992
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,82
|1.007.993.363
|% -2,42
|
|GARAN
|6,88
|999.647.212
|% 1,78
|
|TSPOR
|6,45
|982.932.104
|% -9,92
|
|PETKM
|4,34
|2.130.988.925
|% -3,77
|
|ZOREN
|2,82
|1.007.993.363
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,51
|317.874.122
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|293.581.701
|% 4,11
|
|GSRAY
|4,31
|839.367.985
|% -9,83
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4515
|7,4542
|% -0,41
|
|Euro
|8,8562
|8,8599
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6180
|9,6662
|% -0,93
|
|Frank
|8,1782
|8,2275
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9831
|1,9930
|% -0,39
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|8,25
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-2,00
|
|Tam
|3.096
|3.174
|6,39
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|3,09
|
|Çeyrek
|750
|768
|1,55
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,29
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,02
|
|B. Petrol
|40,40
|40,40
|-0,39
|