TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-100Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20Vaad Sözleşmeleri 0-10FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877179BIST