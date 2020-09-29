TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-100İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20Vaad Sözleşmeleri 0-10Gayrimenkul Sertifikaları 0-5ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877183BIST