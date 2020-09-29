TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2020 14:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
Vaad Sözleşmeleri 0-10
Gayrimenkul Sertifikaları 0-5
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877183
BIST
15:011.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.120
15:017,8339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7765
15:019,1679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0638
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1817
En Düşük
9,0696
15:01474,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,16
|Açılış
|: 474,42
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,98
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler15:01
|VANGD
|5,72
|1.280.943
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.993.003
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|618.860
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|21.257.929
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|938.510
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|9.520.441
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|UFUK
|14,20
|358.260
|% -8,97
|
|SISE
|7,44
|3.031.125.600
|% -4,25
|
|GARAN
|7,00
|880.231.129
|% 0,14
|
|ASELS
|17,78
|789.923.273
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,31
|527.075.439
|% 2,16
|
|TRKCM
|4,88
|496.418.406
|% -4,31
|
|SISE
|7,44
|3.031.125.600
|% -4,25
|
|KRDMD
|3,31
|527.075.439
|% 2,16
|
|ODAS
|2,76
|427.915.613
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,72
|220.298.013
|% 4,24
|
|GARAN
|7,00
|880.231.129
|% 0,14
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8295
|7,8339
|% 0,43
|
|Euro
|9,1614
|9,1679
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,0409
|10,0912
|% 0,55
|
|Frank
|8,4568
|8,5078
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0812
|2,0916
|% 0,31
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|5,32
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,93
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|30,00
|
|Tam
|3.132
|3.211
|35,63
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|17,23
|
|Çeyrek
|759
|777
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,95
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,09
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-0,29
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 58 artarak (% 0.36 ) 1, 261
-
15:15XU100
Endeks 1, 127 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 13, 221.00 milyon TL de
-
15:15AKSGY
Yüzde 9.27 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 526, 092 adet işlem
-
15:13SEKUR
Yüzde 8.07 oranında artışla 12.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 450, 487 adet işlem
-
15:11CEMTS
Yüzde 5.08 oranında artışla 15.93 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 163, 870 adet işlem