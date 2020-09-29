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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.09.2020 14:44
GÜNCEL HABERLER



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877186


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VANGD 5,72 1.280.943 % 10,00  
TKURU 940,90 2.993.003 % 10,00  
YAPRK 53,35 618.860 % 10,00  
EGCYO 1,43 938.510 % 10,00  
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Frank 2,0812 2,0916 % 0,31  
Riyal 474,8910 474,9770 % 0,58  
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15:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.886 4,99  
Altın Gr. 475 475 2,61  
Cumhuriyet 3.140 3.187 30,00  
Tam 3.132 3.211 35,63  
Yarım 1.514 1.553 17,23  
Çeyrek 759 777 8,62  
Gümüş.Ons 23,91 23,95 0,27  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,09  
B. Petrol 42,59 42,59 -0,28  
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