TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 80-100 Altına dayalı katılma hesaplarına yapılan yatırımlar %80 oranın hesaplanmasında dikkate alınır.Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-20Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-20Gayrimenkul Sertifikaları 0-20Vaad Sözleşmeleri 0-10 Varlıkların rayiç değerlerinin %10'una kadar en çok işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdü ile borsa dışında satabilir.ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877189BIST