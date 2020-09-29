TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2020 14:45
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 80-100 Altına dayalı katılma hesaplarına yapılan yatırımlar %80 oranın hesaplanmasında dikkate alınır.
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-20
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
Vaad Sözleşmeleri 0-10 Varlıkların rayiç değerlerinin %10'una kadar en çok işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdü ile borsa dışında satabilir.
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877189
BIST