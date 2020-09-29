TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 70-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılanlar hariç, tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına fon portföyünün yüzde onundan fazlası yatırılamaz.Gelir Ortaklığı Senetleri 70-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılanlar hariç, tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına fon portföyünün yüzde onundan fazlası yatırılamaz.KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20Vaad Sözleşmeleri 0-20 Varlıkların rayiç değerlerinin %10'una kadar en çok işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdü ile borsa dışında satabilir.ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-20 Asgari yüzde onu Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda yatırıma yönlendirilir.Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma hesabı açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin %6'sını aşamaz.FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877191BIST