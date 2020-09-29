TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2020 14:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 50-90
Gelir Ortaklığı Senetleri 50-90
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 50-90
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 10-50 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar fon portföyünün %1'inden az olamaz.
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 10-50
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 10-50 Türkiye Varlık Fonu için herhangi bir yoğunlaşma sınırı uygulanmaz
Ters Repo İşlemleri 0-30 Ters repo ve Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilecek tutar fon portföyünün %2'sini aşamaz.
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-30 Ters repo ve Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilecek tutar fon portföyünün %2'sini aşamaz.
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-30
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-30
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-30
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-30
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-30
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-30
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-30
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-30
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-30
Vaad Sözleşmeleri 0-30 Vaad sözleşmeleri fon portföy değerinin %10'una kadar yapılabilir.
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-40 Yatırıma yönlendirilen tutarın asgari yüzde onunun her hesap açılış tarihi itibariyle altı ay ve daha uzun vadeli olarak açılan hesaplarda değerlendirilmesi gereklidir.
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-90 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877194
BIST