TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2020 14:44
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Ters Repo İşlemleri 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877188
BIST
17:221.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:227,8425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:229,2033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0992
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:22476,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,15
|Açılış
|: 476,40
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:20
|SEKUR
|13,09
|24.458.390
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|735.056
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.255.690
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|METUR
|8,57
|12.246.791
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.234.232
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,36
|4.206.112.530
|% -5,28
|
|GARAN
|6,90
|1.434.422.996
|% -1,29
|
|ASELS
|17,69
|1.052.501.492
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,28
|956.999.083
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,79
|611.905.284
|% -6,08
|
|SISE
|7,36
|4.206.112.530
|% -5,28
|
|KRDMD
|3,28
|956.999.083
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,71
|452.754.352
|% 3,64
|
|ODAS
|2,72
|576.755.294
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|1.434.422.996
|% -1,29
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8369
|7,8417
|% 0,53
|
|Euro
|9,1966
|9,2036
|% 1,09
|
|Sterlin
|10,0436
|10,0940
|% 0,57
|
|Frank
|8,4904
|8,5416
|% 0,96
|
|Riyal
|2,0849
|2,0954
|% 0,49
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|10,02
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,49
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|38,00
|
|Tam
|3.139
|3.219
|43,37
|
|Yarım
|1.517
|1.557
|20,98
|
|Çeyrek
|761
|778
|10,49
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,09
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,12
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|-0,60
|
Seans Raporu
17:20
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