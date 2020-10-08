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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.10.2020 09:53
GÜNCEL HABERLER



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Başkanı 12.06.2020 21 Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 21 Hayır
Cumhur GÜLENSOY Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 28 Hayır
Ümit ÇIRASUNLAR Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 19 Hayır

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özkan ÖZKAYNAK 28.09.2020 2017-/Actus Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür 2010-2017/TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Research Analyst 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879624


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YGYO 1,21 69.610.357 % 10,00  
PRZMA 6,05 12.647.084 % 10,00  
DYOBY 13,20 6.537.340 % 10,00  
IDGYO 8,03 1.614.461 % 10,00  
VANGD 11,11 2.211.768 % 10,00  
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11:06 Alış Satış %  
Dolar 7,9386 7,9428 % 0,77  
Euro 9,3476 9,3571 % 0,87  
Sterlin 10,2199 10,2712 % 0,63  
Frank 8,6015 8,6533 % 0,47  
Riyal 2,1054 2,1160 % 0,47  
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11:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.891 3,78  
Altın Gr. 481 481 2,76  
Cumhuriyet 3.154 3.202 -10,00  
Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,98 24,02 0,20  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,07  
B. Petrol 42,47 42,47 0,48  
Seans Raporu 11:06
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