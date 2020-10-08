TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeAtakan BEKTAŞ Fon Kurulu Başkanı 12.06.2020 21 Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 21 HayırCumhur GÜLENSOY Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 28 HayırÜmit ÇIRASUNLAR Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 19 HayırFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzkan ÖZKAYNAK 28.09.2020 2017-/Actus Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür 2010-2017/TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Research Analyst 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879624BIST