TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.10.2020 09:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Başkanı 12.06.2020 21 Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 21 Hayır
Cumhur GÜLENSOY Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 28 Hayır
Ümit ÇIRASUNLAR Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 19 Hayır
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özkan ÖZKAYNAK 28.09.2020 2017-/Actus Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür 2010-2017/TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Research Analyst 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879624
BIST
11:061.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.149
11:067,9428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0610
|Açılış
|: 7,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9428
En Düşük
7,8628
11:069,3571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0807
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3571
En Düşük
9,2582
11:06481,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,35
|Açılış
|: 481,91
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
482,00
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:06
|YGYO
|1,21
|69.610.357
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.647.084
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.537.340
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.461
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.211.768
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|402.746
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|12.074.376
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,76
|564.018.843
|% 1,05
|
|ASELS
|18,15
|397.641.676
|% -2,21
|
|TKNSA
|9,51
|253.346.070
|% -2,36
|
|GARAN
|6,99
|230.517.305
|% -0,29
|
|ODAS
|3,25
|180.819.720
|% 0,62
|
|SISE
|6,76
|564.018.843
|% 1,05
|
|YGYO
|1,21
|69.610.357
|% 10,00
|
|ODAS
|3,25
|180.819.720
|% 0,62
|
|SKBNK
|1,69
|83.775.277
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,54
|66.422.066
|% 2,67
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9386
|7,9428
|% 0,77
|
|Euro
|9,3476
|9,3571
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,2199
|10,2712
|% 0,63
|
|Frank
|8,6015
|8,6533
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1054
|2,1160
|% 0,47
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,78
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,48
|