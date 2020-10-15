TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.10.2020 18:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 50-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 10-50 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz.
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 10-50
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 10-50 Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları.
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-30 TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-30 Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-30
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-30
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-30
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-30
Vaad Sözleşmeleri 0-30 Vaad sözleşmeleri. Fon portföy değerinin %10'unu aşamaz.
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-40 TL Katılma Hesabı.fon tutarının asgari %10'u altı ay ve daha uzun vadeli katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %15'ini aşamaz.
Gelir Ortaklığı Senetleri 50-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-30
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-30
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-30
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882010
BIST