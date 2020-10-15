TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 50-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarıFON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 10-50 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz.FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 10-50Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 10-50 Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları.KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-30 TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarıORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-30 Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarıFON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-30FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-30İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-30İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-30Vaad Sözleşmeleri 0-30 Vaad sözleşmeleri. Fon portföy değerinin %10'unu aşamaz.Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-40 TL Katılma Hesabı.fon tutarının asgari %10'u altı ay ve daha uzun vadeli katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %15'ini aşamaz.Gelir Ortaklığı Senetleri 50-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleriAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-30Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-30ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-30FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882010BIST