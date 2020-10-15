TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









0-30 Vaad sözleşmeleri.Fon portföy değerinin %10'ununu aşamazMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-40 Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı(tutarının asgari %10?u altı ay ve daha uzun vadeli).Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6?sını aşamaz.Gelir Ortaklığı Senetleri 50-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri.Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 10-50Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-30Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-30ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-30FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882018BIST