TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100 Danışma Kurulu?nun İslami Finans Prensiplerini esas alarak onayladığı Ortaklık PaylarıFON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Yatırım Fonu Katılma PaylarıFON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Yabancı Yatırım Fonu Katılma PaylarıFON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıFON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma PaylarıFON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma PaylarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma hesapları (TL/Döviz/Altına Dayalı).Katılma hesaba açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin %6'sını aşamaz.Vaad Sözleşmeleri 0-10 Taraflardan En Çok Birinin Tek Taraflı Bağlayıcı Vaadi ile Belli Bir Süre Sonunda Önceden Tespit Edilmiş Şartlarla Geri Satma Taahhüdünde Bulunarak Almak Vaad Sözleşmeleri.İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100 Faizsiz Varlıklara Dayalı Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasası Araçlarıİpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-100 Faizsiz Varlıklara Dayalı Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasası AraçlarıGelir Ortaklığı Senetleri 0-100ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Payları.KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-100Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Peşin olmak kaydıyla Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-100 Peşin olmak kaydıyla Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDiğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Peşin olmak kaydıyla Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDiğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-100 Peşin olmak kaydıyla Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıGayrimenkul Sertifikaları 0-5FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez.FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4'ünü geçemez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882030BIST