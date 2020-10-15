TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-30 BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki Ortaklık PaylarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 60-90 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 60-90 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları.BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-30 Bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-30 Fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları,İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-30İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-30Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-2Ters Repo İşlemleri 0-2Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 TL Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı . Mevduat/katılma hesabı açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin % 6?sını aşamaz.Gelir Ortaklığı Senetleri 60-90 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri.BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 60-90 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarıVaad Sözleşmeleri 0-30 Vaad sözleşmeleri fon portföy değerinin %10?una kadar yapılabilir.FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882033BIST