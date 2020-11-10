TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2020 16:14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887770
BIST
16:321.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,81
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.243
En Düşük
1.219
16:328,2133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1608
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:329,6960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1807
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:32493,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 10,25
|Açılış
|: 493,26
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ALCAR
|154,00
|43.576.621
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.248.281
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.898.131
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.034.834
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,58
|4.877.358.582
|% 8,43
|
|GARAN
|7,58
|2.407.608.718
|% 1,34
|
|TCELL
|15,42
|1.593.936.004
|% -5,75
|
|PGSUS
|53,40
|1.487.999.414
|% 9,92
|
|TUPRS
|84,60
|1.082.130.495
|% 2,79
|
|THYAO
|11,58
|4.877.358.582
|% 8,43
|
|YKBNK
|2,50
|911.272.888
|% 1,21
|
|GARAN
|7,58
|2.407.608.718
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,87
|556.961.618
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,61
|902.764.320
|% 3,74
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2071
|8,2165
|% 2,04
|
|Euro
|9,6853
|9,7024
|% 1,97
|
|Sterlin
|10,8621
|10,9166
|% 2,82
|
|Frank
|8,9456
|8,9995
|% 1,93
|
|Riyal
|2,1874
|2,1983
|% 2,17
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|9,96
|
|Altın Gr.
|496
|496
|13,44
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.296
|3.381
|35,27
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|17,06
|
|Çeyrek
|799
|818
|8,53
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,10
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|0,30
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 02 artarak (% 1.03 ) 1, 370
-
16:45XU100
Endeks 1, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 26, 676.00 milyon TL de
-
16:45DOCO
Yüzde 8.79 oranında artışla 367.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 808 adet işlem
-
16:44CLEBI
Yüzde 6.83 oranında artışla 88.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 500, 386 adet işlem
-
16:43TUCLK
Yüzde 4.83 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 197, 340 adet işlem