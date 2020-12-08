TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.12.2020 16:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892111
BIST
16:021.343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 13,39
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:027,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:029,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0435
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:02470,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,90
|Açılış
|: 470,01
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:02
|GOLTS
|35,24
|88.145.269
|% 9,99
|
|SELEC
|18,16
|276.036.021
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.003.186
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.993.671
|% 9,93
|
|NIBAS
|74,65
|21.379.421
|% -8,40
|
|PKENT
|922,00
|886.614
|% -7,52
|
|BANVT
|37,52
|9.963.529
|% -7,08
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,04
|26.509.396
|% -5,96
|
|PETKM
|4,98
|3.850.590.722
|% -2,35
|
|SISE
|7,12
|2.091.590.908
|% 3,94
|
|KRDMD
|5,32
|1.739.014.928
|% 4,52
|
|SASA
|21,68
|1.447.477.216
|% 5,34
|
|DOHOL
|2,98
|1.258.176.971
|% 1,71
|
|PETKM
|4,98
|3.850.590.722
|% -2,35
|
|DOHOL
|2,98
|1.258.176.971
|% 1,71
|
|KRDMD
|5,32
|1.739.014.928
|% 4,52
|
|TSKB
|1,85
|585.176.912
|% 2,21
|
|SISE
|7,12
|2.091.590.908
|% 3,94
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8339
|7,8394
|% 0,38
|
|Euro
|9,4976
|9,5027
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,3884
|10,4405
|% -0,28
|
|Frank
|8,7685
|8,8213
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0820
|2,0925
|% 0,30
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|0,58
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.089
|3.166
|31,85
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|15,40
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,71
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,64
|48,64
|-0,15
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:16DYOBY
Yüzde 4.38 oranında artışla 12.62 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 090, 337 adet işlem
-
16:14FRIGO
Yüzde 6.91 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 430 adet işlem
-
16:13EGPRO
Yüzde 6.34 oranında artışla 32.22 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 287 adet işlem
-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 05 artarak (% 1.17 ) 1, 211
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, ROYAL, SELEC, DOBUR, UMPAS, SNPAM, KRVGD, SEKFK, SILVR