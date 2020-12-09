TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde temel olarak sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen Türkiye'de ihraç edilmiş kira sertifikalarına, gelire endeksli senetlere, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına (TL ve/veya yabancı para cinsinden) yatırım yapmaktır. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterleri doğrultusunda yatırıma yönlendirilir.Fon ayrıca girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapabilir.Fon, Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olup, Yönetmelik'in 5. maddesi çerçevesinde, uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esas olup sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.Söz konusu varlık türlerinin portföy içindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda yapılır. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892570BIST