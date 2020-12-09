TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.12.2020 21:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde temel olarak sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen Türkiye'de ihraç edilmiş kira sertifikalarına, gelire endeksli senetlere, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına (TL ve/veya yabancı para cinsinden) yatırım yapmaktır. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.
Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterleri doğrultusunda yatırıma yönlendirilir.
Fon ayrıca girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapabilir.
Fon, Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olup, Yönetmelik'in 5. maddesi çerçevesinde, uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esas olup sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.
Söz konusu varlık türlerinin portföy içindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda yapılır. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892570
BIST
18:051.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
18:057,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
18:059,4573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0120
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
18:05461,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -8,38
|Açılış
|: 461,79
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|126,50
|1.608.034
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,73
|26.835.264
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.810.936
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.835.978
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|88.085.122
|% 9,98
|
|POLTK
|298,80
|2.541.767
|% -10,00
|
|ISATR
|274.500,00
|274.500
|% -10,00
|
|PAMEL
|25,12
|1.047.636
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,73
|2.794.056
|% -9,90
|
|SAFKR
|13,40
|18.867.634
|% -9,89
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|EREGL
|13,54
|2.917.679.978
|% 0,67
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|SELEC
|17,98
|2.170.624.537
|% -0,99
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|EKGYO
|2,05
|678.772.593
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,09
|1.615.495.919
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8255
|7,8329
|% 0,18
|
|Euro
|9,4403
|9,4573
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4372
|10,4895
|% 0,26
|
|Frank
|8,7541
|8,8068
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0809
|2,0914
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-35,72
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-8,46
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,17
|
|B. Petrol
|49,06
|49,06
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TKNSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 521, 868 adet işlem
-
17:57DOBUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 073 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 1.17 ) 1, 222
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, UMPAS, SNPAM, INVEO, PEGYO, KRVGD, AKFGY, DOBUR, BERA, OLMIP
-
17:56
RHEAG, BERA, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında