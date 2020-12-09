TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.12.2020 21:58
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Ters Repo İşlemleri 0-10
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892571
BIST