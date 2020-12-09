TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.12.2020 21:58
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Kurulu'nun uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir.
Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterleri doğrultusunda yatırıma yönlendirilir.
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmında ise kira sertifikaları, katılma hesapları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, diğer kıymetli madenler ile para ve sermaye piyasası araçları yer alır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamakta ve altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir. Ayrıca Fon TL, USD ve EUR cinsinden altına yatırım yapabilir. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Bu nedenle faiz geliri içermeyen yatırım araçlarına yatırım yapabilir.
Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892573
BIST
18:051.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
18:057,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
18:059,4573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0120
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
18:05461,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -8,39
|Açılış
|: 461,79
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|126,50
|1.608.034
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,73
|26.835.264
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.810.936
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.835.978
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|88.085.122
|% 9,98
|
|POLTK
|298,80
|2.541.767
|% -10,00
|
|ISATR
|274.500,00
|274.500
|% -10,00
|
|PAMEL
|25,12
|1.047.636
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,73
|2.794.056
|% -9,90
|
|SAFKR
|13,40
|18.867.634
|% -9,89
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|EREGL
|13,54
|2.917.679.978
|% 0,67
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|SELEC
|17,98
|2.170.624.537
|% -0,99
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|EKGYO
|2,05
|678.772.593
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,09
|1.615.495.919
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8255
|7,8329
|% 0,18
|
|Euro
|9,4403
|9,4573
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4364
|10,4887
|% 0,26
|
|Frank
|8,7536
|8,8063
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0807
|2,0911
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-36,82
|
|Altın Gr.
|461
|462
|-8,64
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|48,93
|48,93
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58TKNSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 521, 868 adet işlem
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17:57DOBUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 073 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 1.17 ) 1, 222
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, UMPAS, SNPAM, INVEO, PEGYO, KRVGD, AKFGY, DOBUR, BERA, OLMIP
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17:56
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