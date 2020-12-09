TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyü, Devlet Katkısı Yönetmeliğinde belirtilen yatırım stratejisi ve Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Kurulu'nun uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir.Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterleri doğrultusunda yatırıma yönlendirilir.Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında ayrıca Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon portföyünde yer alabilecek varlıkların asgari ve azami sınırları izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilmiştir.Fon portföyüne dâhil edilecek sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892578BIST