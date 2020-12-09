TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.12.2020 22:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyü, Devlet Katkısı Yönetmeliğinde belirtilen yatırım stratejisi ve Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Kurulu'nun uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir.
Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterleri doğrultusunda yatırıma yönlendirilir.
Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında ayrıca Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon portföyünde yer alabilecek varlıkların asgari ve azami sınırları izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilmiştir.
Fon portföyüne dâhil edilecek sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892578
BIST
18:051.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
18:057,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
18:059,4514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0179
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
18:05461,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -8,67
|Açılış
|: 461,51
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|126,50
|1.608.034
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,73
|26.835.264
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.810.936
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.835.978
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|88.085.122
|% 9,98
|
|POLTK
|298,80
|2.541.767
|% -10,00
|
|ISATR
|274.500,00
|274.500
|% -10,00
|
|PAMEL
|25,12
|1.047.636
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,73
|2.794.056
|% -9,90
|
|SAFKR
|13,40
|18.867.634
|% -9,89
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|EREGL
|13,54
|2.917.679.978
|% 0,67
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|SELEC
|17,98
|2.170.624.537
|% -0,99
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|EKGYO
|2,05
|678.772.593
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,09
|1.615.495.919
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8255
|7,8329
|% 0,18
|
|Euro
|9,4403
|9,4573
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4365
|10,4889
|% 0,26
|
|Frank
|8,7526
|8,8053
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0801
|2,0905
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-38,12
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-8,25
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,17
|
|B. Petrol
|48,86
|48,86
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TKNSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 521, 868 adet işlem
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17:57DOBUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 073 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 1.17 ) 1, 222
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, UMPAS, SNPAM, INVEO, PEGYO, KRVGD, AKFGY, DOBUR, BERA, OLMIP
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17:56
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