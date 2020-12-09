TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.12.2020 22:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilenlerin tamamına veya bir kısmına yatırır.
Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etme amacı gütmez. Fon yönetiminde amaç, sermaye kazancı elde etmektir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Bu çerçevede fon portföyünde Türkiye'de ihraç edilmiş kira sertifikaları, gelire endeksli senetler, gelir ortaklığı senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, katılma hesapları (TL/Döviz) ve katılım yatırım fonlarına yer verilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892579
BIST
18:051.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
18:057,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
18:059,4514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0179
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
18:05461,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -8,67
|Açılış
|: 461,51
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|126,50
|1.608.034
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,73
|26.835.264
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.810.936
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.835.978
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|88.085.122
|% 9,98
|
|POLTK
|298,80
|2.541.767
|% -10,00
|
|ISATR
|274.500,00
|274.500
|% -10,00
|
|PAMEL
|25,12
|1.047.636
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,73
|2.794.056
|% -9,90
|
|SAFKR
|13,40
|18.867.634
|% -9,89
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|EREGL
|13,54
|2.917.679.978
|% 0,67
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|SELEC
|17,98
|2.170.624.537
|% -0,99
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|EKGYO
|2,05
|678.772.593
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,09
|1.615.495.919
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8222
|7,8295
|% 0,13
|
|Euro
|9,4415
|9,4514
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,4364
|10,4887
|% 0,26
|
|Frank
|8,7536
|8,8063
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0807
|2,0911
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-36,82
|
|Altın Gr.
|461
|462
|-8,64
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|48,93
|48,93
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TKNSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 521, 868 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 1.17 ) 1, 222
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, UMPAS, SNPAM, INVEO, PEGYO, KRVGD, AKFGY, DOBUR, BERA, OLMIP
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