TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 15:23
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Sınırlamalar:
Portföye riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz/kur, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise forward ve swap işlemleri dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
Riskler:
Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil bono ve altın işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
Baz Riski: Vadeli işlem kontratlarının cari değeri ile konu olan ilgili finansal enstrüman spot fiyatının aldığı değer arasındaki fiyat farklılığı değişimini ifade etmektedir. Sözleşmede belirlenen vade sonunda vadeli fiyat ile spot fiyat birbirine eşit olmaktadır. Ancak fon portföyü içerisinde yer alan ilgili vadeli finansal enstrümanlarda işlem yapılan tarih ile vade sonu arasında geçen zaman içerisinde vadeli fiyat ile spot fiyat teorik olarak fiyatlamadan farklı olabilmektedir. Dolayısı ile burada Baz Değer'in sözleşme vadesi boyunca göstereceği değişim riskini ifade etmektedir.
Teminat Riski: Türev araçlar üzerinden alınan bir pozisyonun güvencesi olarak alınan teminatın, teminatı zorunlu haller sebebiyle likidite etmesi halinde piyasaya göre değerleme değerinin beklenen türev pozisyon değerini karşılayamaması ve doğrudan teminatın niteliği ile ilgili olumsuzlukların bulunması olasılığının ortaya çıkması durumudur.
Değerleme:
Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar portföy değeri tablosundan çıkarılmadan aynı şekilde değerlenmeye devam edilmelidir. Vadeli işlem sözleşmelerinde değerleme günü itibariyle oluşan kar veya zarar portföy değeri tablosunda yer alan teminatlara eklenir veya düşülür. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle oluşan kar ve zarar teminatlarla ilişkilendirileceği için portföy değeri tablosunda vadeli işlem sözleşmelerinin değeri sıfır olarak gösterilir. Portföy değeri tablosunda kapatılmamış vadeli işlem sözleşmeleri kısa ve uzun pozisyon başlığı altında gösterilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895642
BIST
17:061.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,83
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:067,3729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0225
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:069,0556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:06446,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,59
|Açılış
|: 446,16
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|135.522.881
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.583.956
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|24.268.952
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.916.072
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,05
|16.546.833
|% -8,00
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|PKENT
|830,10
|624.216
|% -6,14
|
|BURVA
|49,70
|6.967.596
|% -6,05
|
|OSMEN
|31,68
|3.539.327
|% -5,38
|
|GUBRF
|83,30
|3.000.921.247
|% 8,96
|
|ASELS
|18,38
|2.233.567.802
|% 2,68
|
|GARAN
|10,24
|1.547.164.046
|% 2,20
|
|KOZAL
|97,25
|1.539.265.142
|% 2,10
|
|HALKB
|5,64
|1.385.925.753
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|687.297.959
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.385.925.753
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,73
|1.118.110.585
|% 1,72
|
|ODAS
|3,98
|872.150.628
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,83
|1.145.948.044
|% 3,19
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3698
|7,3742
|% -0,29
|
|Euro
|9,0352
|9,0561
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,9968
|10,0469
|% 0,47
|
|Frank
|8,3180
|8,3681
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% -0,35
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|2,04
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.945
|3.020
|14,64
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,08
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,55
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|51,09
|51,09
|-0,14
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:14KONTR
Yüzde 5.85 oranında artışla 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 693, 474 adet işlem
-
17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, SAHOL, DOHOL
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 16 artarak (% 1.23 ) 1, 328
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRONT, INTEM, UTPYA, TKNSA, KSTUR, EPLAS, SILVR, ARZUM, VKING, VANGD
-
17:11
CLEBI, DOCO, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında