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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.01.2021 21:22



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 45 23/11/2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 20 23/11/2020
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE RETURN 10 23/11/2020
BIST-KYD DIBS TUM 15 23/11/2020
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 23/11/2020

Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

Diğer Hususlar
Açıklama *Karşılaştırma ölçütü içerisinde %20 oranında yer alan BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi ve %10 oranında TL cinsinden US DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE TOTAL RETURN INDEX (DJITR)'nin TL cinsi olarak hesaplanmasında, söz konusu endeksin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896878


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,27% |  18,71
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 27.646.817 % 10,00  
SEKFK 7,04 33.294.375 % 10,00  
UFUK 14,74 460.035 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
IDGYO 7,48 6.213.008 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4208 7,4308 % 0,01  
Euro 9,0880 9,0987 % 0,26  
Sterlin 10,0252 10,0755 % -1,01  
Frank 8,3820 8,4325 % 0,30  
Riyal 1,9710 1,9809 % -0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 45,76  
Altın Gr. 463 463 10,00  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.029 3.106 39,48  
Yarım 1.464 1.502 19,09  
Çeyrek 734 751 9,55  
Gümüş.Ons 27,13 27,17 0,81  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,18  
B. Petrol 51,31 51,31 -0,49  
Seans Raporu 18:05
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