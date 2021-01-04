TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 45 23/11/2020BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 20 23/11/2020DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE RETURN 10 23/11/2020BIST-KYD DIBS TUM 15 23/11/2020BIST-KYD REPO (BRUT) 10 23/11/2020Eşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Diğer HususlarAçıklama *Karşılaştırma ölçütü içerisinde %20 oranında yer alan BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi ve %10 oranında TL cinsinden US DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE TOTAL RETURN INDEX (DJITR)'nin TL cinsi olarak hesaplanmasında, söz konusu endeksin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896878BIST