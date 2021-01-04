TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2021 21:22
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 45 23/11/2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 20 23/11/2020
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE RETURN 10 23/11/2020
BIST-KYD DIBS TUM 15 23/11/2020
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 23/11/2020
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Diğer Hususlar
Açıklama *Karşılaştırma ölçütü içerisinde %20 oranında yer alan BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi ve %10 oranında TL cinsinden US DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE TOTAL RETURN INDEX (DJITR)'nin TL cinsi olarak hesaplanmasında, söz konusu endeksin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896878
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0240
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05463,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 10,06
|Açılış
|: 462,98
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,98
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|57,20
|27.646.817
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.294.375
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.760.307
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.916.033
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.952.620
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|946.830
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.422.086.463
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.416.505.728
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.199.029.318
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|775.685.137
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.707.721
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|694.729.600
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|431.915.023
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4208
|7,4308
|% 0,01
|
|Euro
|9,0880
|9,0987
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,0252
|10,0755
|% -1,01
|
|Frank
|8,3820
|8,4325
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9710
|1,9809
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|45,76
|
|Altın Gr.
|463
|463
|10,00
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,18
|
|B. Petrol
|51,31
|51,31
|-0,49
|