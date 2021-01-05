TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 14:36
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 23.03.2017 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Alev SAĞIROĞLU Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 24 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897049
BIST
17:291.482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -13,05
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:297,4141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:299,1019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0085
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
17:29465,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,42
|Açılış
|: 465,22
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:29
|DOGUB
|4,73
|55.805.585
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.706.213
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.566.169
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.631.571
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.887.995
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.816.298
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,38
|3.298.797.329
|% 1,28
|
|GUBRF
|69,75
|2.488.775.271
|% -9,94
|
|PETKM
|5,28
|2.181.076.418
|% 6,02
|
|GARAN
|10,09
|1.820.528.261
|% -2,23
|
|KOZAL
|104,70
|1.675.142.712
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,38
|3.298.797.329
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.181.076.418
|% 6,02
|
|KARSN
|3,62
|1.061.339.726
|% 1,40
|
|YKBNK
|3,04
|810.108.180
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,72
|736.612.360
|% -2,51
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4090
|7,4141
|% -0,11
|
|Euro
|9,0927
|9,1019
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,0389
|10,0892
|% 0,04
|
|Frank
|8,3966
|8,4472
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9712
|1,9810
|% -0,04
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|6,06
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.077
|3.123
|29,00
|
|Tam
|3.063
|3.142
|36,49
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|17,65
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,82
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,82
|
Seans Raporu
17:29
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-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 4 kaybederek (% -1.29 ) 1, 632
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17:40
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOGUB, DOBUR
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17:40XU100
Endeks 1, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 89 altında . İşlem hacmi 38, 187.00 milyon TL de
-
17:40ADEL
Yüzde -11.57 oranında düşüşle 27.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 421, 587 adet işlem
-
17:39ADEL
Yüzde -11.51 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 420, 761 adet işlem