TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 14:58
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 11.12.2015 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Engin İREZ Fon Kurulu Üyesi 05.07.2017 18 Hayır
Alev SAĞIROĞLU Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 24 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897062
BIST
15:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
15:057,3873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0349
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3562
15:059,0704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0230
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
15:05462,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,38
|Açılış
|: 462,41
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler15:05
|DOBUR
|23,32
|2.647.166
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|AKMGY
|74,55
|45.503.991
|% 9,96
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|245.328.139
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|33.979.141
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,43
|2.704.793.229
|% 3,40
|
|GUBRF
|70,95
|2.072.811.300
|% -8,39
|
|KOZAL
|107,90
|1.176.077.443
|% 1,51
|
|PETKM
|5,13
|1.145.817.067
|% 3,01
|
|GARAN
|10,29
|1.005.594.979
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,43
|2.704.793.229
|% 3,40
|
|PETKM
|5,13
|1.145.817.067
|% 3,01
|
|KARSN
|3,73
|820.538.939
|% 4,48
|
|ISGYO
|2,80
|531.531.757
|% 0,36
|
|YKBNK
|3,08
|504.150.520
|% 0,33
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3844
|7,3873
|% -0,47
|
|Euro
|9,0652
|9,0704
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9936
|10,0437
|% -0,41
|
|Frank
|8,3545
|8,4049
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9599
|1,9697
|% -0,61
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|6,66
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|21,68
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|10,49
|
|Çeyrek
|739
|756
|5,24
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|52,03
|52,03
|0,94
|
Seans Raporu
15:05
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-
15:20XU100
Endeks 1, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 26, 314.00 milyon TL de
-
15:20GUBRF
Yüzde -8.20 oranında düşüşle 71.10 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 557, 304 adet işlem
-
15:19SAFKR
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 090, 518 adet işlem
-
15:18FROTO
Yüzde 4.86 oranında artışla 131.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 392, 245 adet işlem
-
15:17CEOEM
Yüzde 5.08 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 675, 472 adet işlem