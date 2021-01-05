TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 15:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Müge PEKER Fon Kurulu Üyesi 21.07.2020 26 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 11.12.2015 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Alev SAĞIROĞLU Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 24 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897063
BIST
16:141.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
16:147,3935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0287
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3562
16:149,0773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0161
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:14462,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,00
|Açılış
|: 462,80
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:14
|DOBUR
|23,32
|2.660.715
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|267.841.933
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.088.839
|% -9,99
|
|UZERB
|56,20
|607.787
|% -9,72
|
|EKGYO
|2,44
|2.955.958.477
|% 3,83
|
|GUBRF
|70,00
|2.392.944.103
|% -9,62
|
|PETKM
|5,21
|1.535.415.272
|% 4,62
|
|KOZAL
|108,30
|1.365.072.731
|% 1,88
|
|GARAN
|10,23
|1.252.883.629
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,44
|2.955.958.477
|% 3,83
|
|PETKM
|5,21
|1.535.415.272
|% 4,62
|
|KARSN
|3,66
|947.564.610
|% 2,52
|
|ISGYO
|2,78
|642.502.190
|% -0,36
|
|YKBNK
|3,07
|654.478.702
|% 0,00
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3898
|7,3935
|% -0,39
|
|Euro
|9,0695
|9,0773
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,0103
|10,0605
|% -0,24
|
|Frank
|8,3605
|8,4108
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9642
|1,9741
|% -0,38
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|3,77
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|19,00
|
|Tam
|3.054
|3.132
|25,91
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|12,54
|
|Çeyrek
|740
|757
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,86
|51,86
|0,77
|