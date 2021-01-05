TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 15:06
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Alev SAĞIROĞLU Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 24 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897071
BIST
16:211.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
16:217,4189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3562
16:219,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:21463,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,36
|Açılış
|: 463,44
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:21
|DOBUR
|23,32
|2.660.715
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|267.841.933
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.163.130
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,90
|2.398.271.034
|% -9,75
|
|EKGYO
|2,44
|2.957.626.387
|% 3,83
|
|GUBRF
|69,90
|2.398.271.034
|% -9,75
|
|PETKM
|5,21
|1.538.919.598
|% 4,62
|
|KOZAL
|108,40
|1.369.972.425
|% 1,98
|
|GARAN
|10,22
|1.255.000.288
|% -0,97
|
|EKGYO
|2,44
|2.957.626.387
|% 3,83
|
|PETKM
|5,21
|1.538.919.598
|% 4,62
|
|KARSN
|3,66
|948.203.455
|% 2,52
|
|ISGYO
|2,79
|643.487.598
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,07
|654.522.121
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4168
|7,4189
|% -0,04
|
|Euro
|9,1044
|9,1123
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0092
|10,0594
|% -0,26
|
|Frank
|8,3619
|8,4122
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9637
|1,9735
|% -0,41
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|3,94
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|21,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|23,40
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|11,32
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,66
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,82
|
Seans Raporu
16:21
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16:32CMBTN
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16:30XU050
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16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, IDGYO, OYAYO, JANTS, DIRIT, ORMA, PSDTC, PSDTC, CMENT, ATSYH
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16:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, GOZDE, KSTUR, OLMIP
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