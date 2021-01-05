TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 15:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Alev SAĞIROĞLU Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 24 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897095
BIST
16:511.478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
16:517,4192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4302
En Düşük
7,3562
16:519,1075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0141
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:51464,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,36
|Açılış
|: 464,16
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:51
|DOBUR
|23,32
|2.670.253
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|21.641.588
|% 9,96
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.470.139
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|38.618.876
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,38
|3.154.254.397
|% 1,28
|
|GUBRF
|69,75
|2.482.902.181
|% -9,94
|
|PETKM
|5,15
|1.700.644.168
|% 3,41
|
|GARAN
|10,07
|1.566.861.346
|% -2,42
|
|KOZAL
|105,20
|1.487.517.411
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,38
|3.154.254.397
|% 1,28
|
|PETKM
|5,15
|1.700.644.168
|% 3,41
|
|KARSN
|3,57
|1.001.631.806
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,02
|762.950.154
|% -1,63
|
|ISGYO
|2,68
|705.348.963
|% -3,94
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4177
|7,4192
|% -0,04
|
|Euro
|9,1001
|9,1075
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,0170
|10,0672
|% -0,18
|
|Frank
|8,3794
|8,4299
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9678
|1,9777
|% -0,20
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|4,84
|
|Altın Gr.
|464
|464
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|27,00
|
|Tam
|3.058
|3.137
|31,25
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|15,12
|
|Çeyrek
|741
|759
|7,56
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,63
|
Seans Raporu
16:51
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-
17:05XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 35, 248.00 milyon TL de
-
17:04TKNSA
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 052 adet işlem
-
17:02GOZDE
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 7.75 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 162, 001 adet işlem
-
17:01PARSN
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 970 adet işlem
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TTKOM, PGSUS