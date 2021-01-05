TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 15:39
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat Süzer Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31.10.2012 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Alev SAĞIROĞLU Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897099
BIST
16:591.478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -17,23
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
16:597,4303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
16:599,1247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0313
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1247
En Düşük
9,0475
16:59464,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,11
|Açılış
|: 464,47
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:59
|DGGYO
|9,24
|5.437.067
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|20.214.002
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.612.119
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.063.907
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.195.061.286
|% 1,70
|
|GUBRF
|69,75
|2.484.554.629
|% -9,94
|
|PETKM
|5,16
|1.746.157.846
|% 3,61
|
|GARAN
|10,08
|1.660.787.782
|% -2,33
|
|KOZAL
|104,80
|1.554.122.078
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,39
|3.195.061.286
|% 1,70
|
|PETKM
|5,16
|1.746.157.846
|% 3,61
|
|KARSN
|3,59
|1.021.510.417
|% 0,56
|
|YKBNK
|3,03
|770.647.847
|% -1,30
|
|ISGYO
|2,70
|714.876.750
|% -3,23
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4262
|7,4303
|% 0,11
|
|Euro
|9,1167
|9,1247
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0326
|10,0829
|% -0,02
|
|Frank
|8,3902
|8,4407
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9712
|1,9811
|% -0,03
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,12
|
|Altın Gr.
|464
|464
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|19,00
|
|Tam
|3.059
|3.138
|32,26
|
|Yarım
|1.478
|1.518
|15,61
|
|Çeyrek
|741
|759
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,76
|51,76
|0,67
|