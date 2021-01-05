TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 15:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat Süzer Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31.10.2012 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Alev SAĞIROĞLU Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897116
BIST
17:141.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -14,39
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:147,4229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:149,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1222
En Düşük
9,0475
17:14465,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,18
|Açılış
|: 465,98
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DGGYO
|9,24
|5.469.666
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.200.980
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.694.292
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.334.234
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.225.129.331
|% 1,70
|
|GUBRF
|69,75
|2.485.653.121
|% -9,94
|
|PETKM
|5,17
|1.773.790.547
|% 3,82
|
|GARAN
|10,08
|1.716.955.207
|% -2,33
|
|KOZAL
|104,20
|1.600.269.379
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,39
|3.225.129.331
|% 1,70
|
|PETKM
|5,17
|1.773.790.547
|% 3,82
|
|KARSN
|3,59
|1.032.730.358
|% 0,56
|
|YKBNK
|3,04
|784.871.668
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,70
|721.787.271
|% -3,23
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4150
|7,4229
|% 0,01
|
|Euro
|9,1038
|9,1123
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0414
|10,0918
|% 0,07
|
|Frank
|8,3972
|8,4478
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9718
|1,9816
|% -0,01
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|32,00
|
|Tam
|3.062
|3.142
|35,99
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|17,41
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,70
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26BJKAS
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 696, 279 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 42 kaybederek (% -1.48 ) 1, 628
-
17:25XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 36, 805.00 milyon TL de
-
17:25BJKAS
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 695, 660 adet işlem
-
17:24RODRG
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 720 adet işlem