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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.01.2021 16:00



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat Süzer Fon Kurulu Başkanı 16.06.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 30.10.2012 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 23 Hayır
Alev SAĞIROĞLU Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897121


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Altın Gr. 465 465 1,05  
Cumhuriyet 3.078 3.124 30,00  
Tam 3.061 3.140 34,48  
Yarım 1.479 1.519 16,68  
Çeyrek 742 760 8,33  
Gümüş.Ons 27,42 27,45 0,17  
Gümüş Gr. 6,53 6,53 0,03  
B. Petrol 51,78 51,78 0,69  
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