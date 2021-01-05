TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 16:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 24.01.2018 25 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Hayır
Alev SAĞIROĞLU Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 24 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897128
BIST
17:261.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,42
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:267,4181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:269,1055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0121
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
17:26465,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,21
|Açılış
|: 465,01
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:26
|DOGUB
|4,73
|54.213.703
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.566.169
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.705.280
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|314.943.881
|% 9,98
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.884.973
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.720.384
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,40
|3.256.120.223
|% 2,13
|
|GUBRF
|69,75
|2.488.109.019
|% -9,94
|
|PETKM
|5,28
|2.137.967.325
|% 6,02
|
|GARAN
|10,10
|1.797.649.757
|% -2,13
|
|KOZAL
|105,20
|1.666.601.889
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,40
|3.256.120.223
|% 2,13
|
|PETKM
|5,28
|2.137.967.325
|% 6,02
|
|KARSN
|3,64
|1.057.901.548
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,04
|809.086.448
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,73
|732.861.848
|% -2,15
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4105
|7,4181
|% -0,06
|
|Euro
|9,0949
|9,1055
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0417
|10,0920
|% 0,07
|
|Frank
|8,3976
|8,4482
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9718
|1,9817
|% 0,00
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|0,27
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|52,10
|52,10
|1,01
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:39ADEL
Yüzde -11.51 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 420, 761 adet işlem
-
17:37ADEL
Yüzde -11.38 oranında düşüşle 27.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 414, 186 adet işlem
-
17:36CRFSA
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 67.00 lira fiyatla işlem gören hissede 494, 947 adet işlem
-
17:35XU100
Endeks 1, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 37, 706.00 milyon TL de
-
17:35PARSN
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 848 adet işlem