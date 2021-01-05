TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 16:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 23.01.2019 25 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Hayır
Alev SAĞIROĞLU Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 24 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897134
BIST
17:331.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,95
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:337,4144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:339,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
17:33465,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,89
|Açılış
|: 465,69
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:31
|JANTS
|401,20
|315.297.740
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|22.052.399
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|22.052.399
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|22.052.399
|% 9,96
|
|CRFSA
|67,10
|35.134.379
|% -6,81
|
|PAPIL
|21,80
|53.058.578
|% -4,39
|
|FORMT
|4,64
|1.798.997
|% -4,33
|
|SAFKR
|10,58
|18.748.965
|% -3,91
|
|BERA
|20,22
|20.843.787
|% -3,71
|
|TURSG
|7,05
|548.361.175
|% -0,56
|
|OYAKC
|8,93
|291.459.551
|% -1,98
|
|IHLGM
|1,31
|268.652.562
|% -2,24
|
|SOKM
|13,16
|266.669.933
|% 1,00
|
|ARZUM
|22,16
|197.366.363
|% -1,34
|
|TURSG
|7,05
|548.361.175
|% -0,56
|
|OYAKC
|8,93
|291.459.551
|% -1,98
|
|CEOEM
|6,80
|70.744.084
|% 4,62
|
|ARZUM
|22,16
|197.366.363
|% -1,34
|
|KONTR
|27,18
|125.607.556
|% 6,50
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4108
|7,4144
|% -0,11
|
|Euro
|9,0948
|9,1009
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0524
|10,1028
|% 0,17
|
|Frank
|8,4051
|8,4557
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9734
|1,9833
|% 0,08
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|1,76
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|52,44
|52,44
|1,35
|
Seans Raporu
17:31
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-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 65 kaybederek (% -1.24 ) 1, 328
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, DGGYO, PSDTC, GLRYH, IDGYO, ATSYH, JANTS, SEKUR, ORMA, DIRIT
-
17:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, GOZDE, KSTUR, OLMIP, EMNIS, GUBRF
-
17:45
IDGYO, SUMAS, DGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:45
BUCIM, TACTR, TKNSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında