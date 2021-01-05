TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 17:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 24.01.2018 25 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Hayır
Alev SAĞIROĞLU Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 24 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897189
BIST
18:051.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
18:057,3944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0278
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
18:059,0920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
18:05463,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,35
|Açılış
|: 463,45
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.044.621
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.724.659
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.602.112
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.863.791
|% 10,00
|
|TKFEN
|18,21
|1.686.967.575
|% 9,98
|
|OLMIP
|10,80
|4.135.223
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|662.998
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|601.647
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|248.518.334
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|GARAN
|10,10
|2.090.950.527
|% -2,13
|
|KOZAL
|105,80
|1.837.424.014
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|YKBNK
|3,05
|943.802.320
|% -0,65
|
|KARSN
|3,60
|1.111.047.811
|% 0,84
|
|ISGYO
|2,69
|768.059.204
|% -3,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3845
|7,3944
|% -0,37
|
|Euro
|9,0832
|9,0920
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,0377
|10,0880
|% 0,03
|
|Frank
|8,3782
|8,4287
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9627
|1,9726
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|7,94
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,05
|
|B. Petrol
|53,61
|53,61
|2,52
|