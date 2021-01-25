TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.01.2021 14:04
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 24.07.2017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904144
BIST
14:121.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
14:127,3807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
14:128,9800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0428
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
14:12442,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,87
|Açılış
|: 442,71
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler14:12
|MAALT
|231,10
|2.533.318
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|127.759.321
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.192.696
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|AGYO
|4,24
|160.713.020
|% -9,59
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|OZRDN
|11,97
|8.924.755
|% -6,99
|
|PETKM
|5,27
|1.150.889.272
|% 2,93
|
|KOZAL
|118,00
|1.015.777.403
|% 3,15
|
|KARSN
|5,15
|849.703.627
|% 8,88
|
|GARAN
|9,66
|684.141.829
|% -1,02
|
|TSKB
|1,99
|618.599.533
|% -1,97
|
|TSKB
|1,99
|618.599.533
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,57
|352.824.860
|% 6,08
|
|PETKM
|5,27
|1.150.889.272
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,49
|505.940.656
|% 0,00
|
|KARSN
|5,15
|849.703.627
|% 8,88
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3769
|7,3807
|% -0,40
|
|Euro
|8,9729
|8,9800
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0852
|10,1358
|% -0,23
|
|Frank
|8,2966
|8,3466
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% -0,33
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,66
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|18,00
|
|Tam
|2.922
|2.996
|21,07
|
|Yarım
|1.413
|1.449
|10,19
|
|Çeyrek
|708
|725
|5,09
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|0,51
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 16 kaybederek (% -0.19 ) 1, 647
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, IHLGM, PETKM
-
14:24
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, TKURU, POLTK
-
14:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, KOZAL, KARSN
-
14:24GOLTS
Yüzde 7.14 oranında artışla 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 516 adet işlem