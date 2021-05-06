TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.05.2021 16:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 03.07.2017 2010 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 19 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 02.01.2020 2010 - 2016 T.Garanti Bankası A.Ş.- Müfettiş, 2016 - 2020 T.Garanti Bankası A.Ş.- Yönetmen, 2020 ? Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 03.07.2017 2010 - 2014 / HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Fonlar Kıdemli Uzman 2014 - ? / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İlkay Öztürk 01.05.2020 2016 - 2017 Şekerbank - Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 2017 - 2018 Şekerbank - Alım Satım Uzmanı 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 03.07.2017 2010 - 2015 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi 2015 - 2016 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - ? / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gurbuz 14.03.2018 2008 - 2013 / Oyak Yatirım Menkul Degerler A.S. - Trader 2013 - 2015/ Maxis Investments Ltd. - Trader 2015 - 2018 / TEB Yatinm Menkul Degerler A.S. - Head of Trading 2018 - ... / Garanti Portfoy Yonetimi A.$. - Kidemli Portfoy Yoneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 01.11.2018 2007-2011 Garanti Yatırım Araştırma/Uzman 2011-2013 BGC Partners Araştırma/Kıdemli Analist 2013-2015 Finans Yatırım Araştırma/Kıdemli Analist 2016 Ocak-Mayıs 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Strateji ve Araştırma/Kıdemli Yatırım Analisti Mayıs 2016-Kasım 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi Kasım 2017-.../Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. SGMK Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin İrez 17.03.2020 2015 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 19 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 13.04.2020 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mümin Türkses 22.02.2021 2016-2020 Denizbank - Trader 2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Süleyman Katipoğlu 01.03.2021 2015-2018 TEB Portföy Fon Yöneticisi, 2018-2021 Aksigorta Fon Yöneticisi , 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayri Batur 16.03.2021 2013 – 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Asistan Portföy Yöneticisi, 2017 – 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934914
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