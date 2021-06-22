TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2021 13:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0 212 310 39 91 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212 310 39 42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943520
BIST
16:011.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,29
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
16:018,7035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0665
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
16:0110,3700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0871
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
16:01496,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -5,99
|Açılış
|: 497,20
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler16:01
|TKURU
|168,40
|5.422.719
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,62
|84.007.414
|% 9,93
|
|TACTR
|26,40
|1.302.150
|% 9,27
|
|YONGA
|22,98
|194.544
|% 8,09
|
|DERHL
|4,15
|10.882.584
|% 7,24
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,69
|884.988.521
|% -9,25
|
|ULUUN
|4,90
|14.550.950
|% -3,54
|
|DENGE
|3,20
|306.999
|% -3,32
|
|ORMA
|30,50
|140.664
|% -3,17
|
|BOBET
|5,69
|884.988.521
|% -9,25
|
|BERA
|14,98
|399.760.526
|% -1,71
|
|JANTS
|83,00
|221.057.141
|% 7,10
|
|TMSN
|18,25
|140.686.552
|% 3,46
|
|PGSUS
|80,45
|124.415.539
|% 1,51
|
|BOBET
|5,69
|884.988.521
|% -9,25
|
|BERA
|14,98
|399.760.526
|% -1,71
|
|HLGYO
|2,64
|61.527.963
|% 2,72
|
|ODAS
|1,90
|43.530.860
|% 1,06
|
|IHLGM
|1,19
|22.047.835
|% 0,85
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7011
|8,7035
|% -0,76
|
|Euro
|10,3638
|10,3700
|% -0,83
|
|Sterlin
|12,0481
|12,1085
|% -1,11
|
|Frank
|9,4180
|9,4748
|% -1,02
|
|Riyal
|2,3146
|2,3262
|% -0,73
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-7,83
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,41
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-25,00
|
|Tam
|3.276
|3.360
|-28,98
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|-14,02
|
|Çeyrek
|794
|813
|-7,01
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,80
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,22
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|-0,24
|
Seans Raporu
16:01
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16:11BAKAB
Yüzde 6.79 oranında artışla 19.67 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 010 adet işlem
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16:10KUTPO
Yüzde 5.19 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 907, 905 adet işlem
-
16:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, THYAO, AKBNK
-
16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 65 artarak (% 0.54 ) 1, 245
-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZBAL, EUYO, TKURU, VKFYO, CEOEM, ISGSY