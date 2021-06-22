TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2021 13:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212 310 39 42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943521
BIST
14:261.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.406
En Düşük
1.394
14:268,6904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0796
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
14:2610,3459
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,1112
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
14:26498,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,48
|Açılış
|: 498,34
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
498,25
BIST En Aktif Hisseler14:26
|TKURU
|168,40
|5.190.327
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.142.905
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.265.875
|% 9,94
|
|EUYO
|4,22
|2.663.298
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|25.479.163
|% 9,88
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,78
|737.260.519
|% -7,81
|
|AYCES
|71,90
|3.015.815
|% -7,35
|
|YAPRK
|27,26
|2.099.617
|% -6,32
|
|BERA
|14,48
|339.376.677
|% -4,99
|
|THYAO
|14,83
|1.175.402.463
|% 1,64
|
|BOBET
|5,78
|737.260.519
|% -7,81
|
|GARAN
|8,30
|482.100.160
|% 1,34
|
|BERA
|14,48
|339.376.677
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,15
|327.472.000
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,15
|327.472.000
|% 0,94
|
|BOBET
|5,78
|737.260.519
|% -7,81
|
|YKBNK
|2,18
|210.872.219
|% 0,93
|
|THYAO
|14,83
|1.175.402.463
|% 1,64
|
|GARAN
|8,30
|482.100.160
|% 1,34
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6887
|8,6904
|% -0,91
|
|Euro
|10,3403
|10,3459
|% -1,06
|
|Sterlin
|12,0228
|12,0831
|% -1,32
|
|Frank
|9,4025
|9,4592
|% -1,18
|
|Riyal
|2,3089
|2,3205
|% -0,97
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|1,61
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|-15,00
|
|Tam
|3.293
|3.378
|-11,24
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-5,44
|
|Çeyrek
|798
|817
|-2,72
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|-0,42
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, HALKB, KOZAA
-
14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 62 artarak (% 0.53 ) 1, 245
-
14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGSY, VKFYO, TKURU, OZBAL, EUYO
-
14:39
KRGYO, ISKPL, KNFRT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:39
ADEL, BERA, METUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında