TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2021 13:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0 212 310 39 99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212 310 39 42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943525
BIST
13:491.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.394
13:498,7051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0649
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6828
13:4910,3592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0979
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
13:49498,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -4,04
|Açılış
|: 498,77
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
498,61
BIST En Aktif Hisseler13:49
|TKURU
|168,40
|5.170.456
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.049.179
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.071.353
|% 9,94
|
|TACTR
|26,56
|875.500
|% 9,93
|
|EUYO
|4,22
|2.662.804
|% 9,90
|
|AYCES
|71,10
|2.756.669
|% -8,38
|
|BOBET
|5,77
|719.696.630
|% -7,97
|
|MERIT
|17,50
|633.583
|% -6,91
|
|YAPRK
|27,20
|1.960.289
|% -6,53
|
|METUR
|6,11
|24.153.221
|% -4,38
|
|THYAO
|14,82
|1.138.931.771
|% 1,58
|
|BOBET
|5,79
|720.128.201
|% -7,66
|
|GARAN
|8,28
|374.432.465
|% 1,10
|
|BERA
|14,97
|320.847.813
|% -1,77
|
|EKGYO
|2,15
|320.431.329
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,15
|320.431.329
|% 0,94
|
|BOBET
|5,79
|720.128.201
|% -7,66
|
|THYAO
|14,82
|1.138.931.771
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,17
|159.625.265
|% 0,46
|
|GARAN
|8,28
|374.432.465
|% 1,10
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7011
|8,7051
|% -0,74
|
|Euro
|10,3561
|10,3592
|% -0,94
|
|Sterlin
|12,0471
|12,1075
|% -1,12
|
|Frank
|9,4225
|9,4793
|% -0,97
|
|Riyal
|2,3149
|2,3265
|% -0,71
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|1,79
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|-12,00
|
|Tam
|3.294
|3.378
|-10,75
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-5,20
|
|Çeyrek
|798
|817
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|-0,35
|