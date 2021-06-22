TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2021 13:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212 310 39 42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943527
BIST
17:331.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,17
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:338,6679
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1021
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:3310,3239
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1332
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:33495,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -7,23
|Açılış
|: 495,58
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:33
|VAKFN
|10,57
|164.582.056
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.961.094
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.611.623
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.795.718
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.529.591
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|1.016.684.243
|% -9,89
|
|MARKA
|4,95
|1.052.252
|% -5,53
|
|IDGYO
|6,32
|1.888.423
|% -4,68
|
|AYCES
|74,15
|3.786.121
|% -4,45
|
|THYAO
|14,78
|1.487.405.856
|% 1,30
|
|BOBET
|5,65
|1.016.684.243
|% -9,89
|
|GARAN
|8,33
|804.926.346
|% 1,71
|
|BERA
|15,54
|521.616.948
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,15
|510.416.875
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,15
|510.416.875
|% 0,94
|
|BOBET
|5,65
|1.016.684.243
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,18
|364.010.436
|% 0,93
|
|THYAO
|14,78
|1.487.405.856
|% 1,30
|
|GARAN
|8,33
|804.926.346
|% 1,71
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6632
|8,6679
|% -1,16
|
|Euro
|10,3162
|10,3239
|% -1,27
|
|Sterlin
|12,0240
|12,0843
|% -1,31
|
|Frank
|9,3898
|9,4463
|% -1,32
|
|Riyal
|2,3049
|2,3165
|% -1,14
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-3,91
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,97
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,11
|
|B. Petrol
|75,05
|75,05
|0,15
|
Seans Raporu
17:33
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17:47EUKYO
Yüzde 4.95 oranında artışla 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 636, 423 adet işlem
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17:46KRGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 517, 447 adet işlem
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17:45ETYAT
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 833, 451 adet işlem
-
17:44XU100
Endeks 1, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 11, 758.00 milyon TL de
-
17:44DEVA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 649, 661 adet işlem