TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2021 13:20
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0 212 310 39 91 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212 310 39 42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943528
BIST
14:561.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.406
En Düşük
1.394
14:568,6936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0764
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
14:5610,3484
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1087
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
14:56498,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,59
|Açılış
|: 498,23
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
498,06
BIST En Aktif Hisseler14:54
|TKURU
|168,40
|5.195.210
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.146.723
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.477.603
|% 9,94
|
|EUYO
|4,22
|2.663.652
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|25.611.843
|% 9,88
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,78
|782.893.592
|% -7,81
|
|AYCES
|71,65
|3.064.256
|% -7,67
|
|YAPRK
|27,30
|2.202.976
|% -6,19
|
|BJKAS
|6,55
|126.106.931
|% -4,38
|
|THYAO
|14,81
|1.195.788.076
|% 1,51
|
|BOBET
|5,78
|782.893.592
|% -7,81
|
|GARAN
|8,30
|536.713.547
|% 1,34
|
|BERA
|14,62
|350.350.827
|% -4,07
|
|KOZAL
|121,70
|345.266.238
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,16
|337.578.906
|% 1,41
|
|BOBET
|5,78
|782.893.592
|% -7,81
|
|YKBNK
|2,18
|213.475.530
|% 0,93
|
|THYAO
|14,81
|1.195.788.076
|% 1,51
|
|GARAN
|8,30
|536.713.547
|% 1,34
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6898
|8,6914
|% -0,90
|
|Euro
|10,3391
|10,3438
|% -1,08
|
|Sterlin
|12,0521
|12,1125
|% -1,08
|
|Frank
|9,4139
|9,4706
|% -1,06
|
|Riyal
|2,3112
|2,3228
|% -0,87
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-1,12
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|-21,00
|
|Tam
|3.285
|3.369
|-19,85
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-9,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|-4,81
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|-0,51
|