TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2021 13:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212 310 39 42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943529
BIST
17:471.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:478,6783
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0917
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:4710,3323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1248
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
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10,4853
En Düşük
10,3108
17:47495,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -7,21
|Açılış
|: 495,61
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:47
|VAKFN
|10,57
|164.623.554
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.962.441
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.612.458
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.539.690
|% 9,97
|
|ISGSY
|10,29
|34.810.926
|% 9,94
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|1.025.235.575
|% -9,89
|
|MARKA
|4,96
|1.062.177
|% -5,34
|
|MAALT
|203,90
|17.273.952
|% -4,50
|
|MZHLD
|41,02
|1.173.222
|% -4,25
|
|THYAO
|14,75
|1.578.359.614
|% 1,10
|
|BOBET
|5,65
|1.025.235.575
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|832.147.028
|% 1,59
|
|HALKB
|5,25
|534.243.690
|% 5,63
|
|BERA
|15,27
|533.241.782
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,16
|512.249.353
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|1.025.235.575
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,19
|366.482.839
|% 1,39
|
|THYAO
|14,75
|1.578.359.614
|% 1,10
|
|HALKB
|5,25
|534.243.690
|% 5,63
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6738
|8,6783
|% -1,05
|
|Euro
|10,3256
|10,3323
|% -1,19
|
|Sterlin
|12,0319
|12,0922
|% -1,24
|
|Frank
|9,3931
|9,4497
|% -1,28
|
|Riyal
|2,3055
|2,3171
|% -1,11
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-3,91
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,97
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,11
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|B. Petrol
|75,05
|75,05
|0,15
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