TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2021 13:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0 212 310 39 91 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212 310 39 42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943531
BIST
16:171.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,11
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
16:178,7042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0658
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
16:1710,3688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0883
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
16:17497,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -5,06
|Açılış
|: 497,93
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler16:17
|VAKFN
|10,57
|163.858.984
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.595.160
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.321.987
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.672.073
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.365.783
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,72
|904.886.526
|% -8,77
|
|BJKAS
|6,39
|177.633.802
|% -6,72
|
|AYCES
|72,45
|3.315.651
|% -6,64
|
|YAPRK
|27,60
|2.627.912
|% -5,15
|
|THYAO
|14,85
|1.334.398.588
|% 1,78
|
|BOBET
|5,72
|904.886.526
|% -8,77
|
|GARAN
|8,32
|696.199.508
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,17
|444.824.273
|% 1,88
|
|FENER
|38,70
|422.437.943
|% -1,78
|
|EKGYO
|2,17
|444.824.273
|% 1,88
|
|BOBET
|5,72
|904.886.526
|% -8,77
|
|YKBNK
|2,17
|319.478.234
|% 0,46
|
|THYAO
|14,85
|1.334.398.588
|% 1,78
|
|GARAN
|8,32
|696.199.508
|% 1,59
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6998
|8,7042
|% -0,75
|
|Euro
|10,3614
|10,3688
|% -0,84
|
|Sterlin
|12,0568
|12,1173
|% -1,04
|
|Frank
|9,4247
|9,4815
|% -0,95
|
|Riyal
|2,3136
|2,3252
|% -0,77
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-6,88
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-24,00
|
|Tam
|3.282
|3.366
|-23,06
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|-11,16
|
|Çeyrek
|796
|814
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|-0,24
|