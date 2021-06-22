TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2021 13:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212 310 39 42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943533
BIST
16:411.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,98
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
16:418,7047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0653
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
16:4110,3657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0914
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
16:41497,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -5,08
|Açılış
|: 497,73
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler16:41
|VAKFN
|10,57
|164.069.528
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.771.475
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.344.136
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.699.939
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.423.981
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,71
|917.170.540
|% -8,93
|
|AYCES
|72,05
|3.444.187
|% -7,15
|
|BJKAS
|6,38
|181.193.653
|% -6,86
|
|TSPOR
|2,70
|63.878.439
|% -4,59
|
|THYAO
|14,86
|1.377.436.866
|% 1,85
|
|BOBET
|5,71
|917.170.540
|% -8,93
|
|GARAN
|8,29
|740.268.790
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,15
|475.317.354
|% 0,94
|
|FENER
|38,88
|448.507.412
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,15
|475.317.354
|% 0,94
|
|BOBET
|5,71
|917.170.540
|% -8,93
|
|YKBNK
|2,18
|325.957.355
|% 0,93
|
|THYAO
|14,86
|1.377.436.866
|% 1,85
|
|GARAN
|8,29
|740.268.790
|% 1,22
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7022
|8,7047
|% -0,74
|
|Euro
|10,3606
|10,3657
|% -0,87
|
|Sterlin
|12,0525
|12,1130
|% -1,07
|
|Frank
|9,4275
|9,4843
|% -0,92
|
|Riyal
|2,3143
|2,3259
|% -0,74
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-6,88
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-24,00
|
|Tam
|3.282
|3.366
|-23,06
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|-11,16
|
|Çeyrek
|796
|814
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|-0,24
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 28 artarak (% 0.55 ) 1, 523
-
16:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, BOBET, YKBNK
-
16:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, BOBET, GARAN
-
16:47DEVA
Yüzde 6.69 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 567 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 10, 331.00 milyon TL de