TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2021 13:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212 310 39 42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943536
BIST
16:401.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,80
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
16:408,7047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0653
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
16:4010,3657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0914
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
16:40497,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -5,08
|Açılış
|: 497,73
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler16:40
|VAKFN
|10,57
|163.954.896
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.771.475
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.344.136
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.699.939
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.423.041
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,71
|916.201.668
|% -8,93
|
|AYCES
|72,05
|3.413.580
|% -7,15
|
|BJKAS
|6,38
|180.796.474
|% -6,86
|
|TSPOR
|2,70
|62.571.716
|% -4,59
|
|THYAO
|14,88
|1.372.813.730
|% 1,99
|
|BOBET
|5,71
|916.201.668
|% -8,93
|
|GARAN
|8,30
|731.889.744
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,16
|464.678.839
|% 1,41
|
|FENER
|38,90
|447.421.170
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,16
|464.678.839
|% 1,41
|
|BOBET
|5,71
|916.201.668
|% -8,93
|
|YKBNK
|2,17
|325.664.076
|% 0,46
|
|THYAO
|14,88
|1.372.813.730
|% 1,99
|
|GARAN
|8,30
|731.889.744
|% 1,34
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7022
|8,7047
|% -0,74
|
|Euro
|10,3606
|10,3657
|% -0,87
|
|Sterlin
|12,0457
|12,1061
|% -1,13
|
|Frank
|9,4201
|9,4768
|% -1,00
|
|Riyal
|2,3135
|2,3251
|% -0,77
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-7,32
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-24,00
|
|Tam
|3.282
|3.366
|-23,06
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|-11,16
|
|Çeyrek
|796
|814
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,81
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,23
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 28 artarak (% 0.55 ) 1, 523
-
16:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, BOBET, YKBNK
-
16:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, BOBET, GARAN
-
16:47DEVA
Yüzde 6.69 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 567 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 10, 331.00 milyon TL de