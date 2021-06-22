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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.06.2021 13:31



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212 310 39 42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943539


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 168,40 5.771.475 % 9,99  
VAKFN 10,57 163.944.199 % 9,99  
OZBAL 11,13 21.344.136 % 9,98  
ISGSY 10,29 34.697.356 % 9,94  
CEOEM 13,62 84.377.564 % 9,93  
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Riyal 2,3137 2,3253 % -0,76  
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Altın Ons 1.778 1.778 -4,83  
Altın Gr. 497 497 -5,49  
Cumhuriyet 3.296 3.346 -26,00  
Tam 3.278 3.363 -26,61  
Yarım 1.584 1.627 -12,87  
Çeyrek 795 813 -6,44  
Gümüş.Ons 25,81 25,84 -0,13  
Gümüş Gr. 7,23 7,23 -0,09  
B. Petrol 74,73 74,73 -0,17  
Seans Raporu 16:37
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