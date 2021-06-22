TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2021 13:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212 310 39 42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943539
BIST
16:371.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
16:378,7048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0652
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
16:3710,3653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0918
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
16:37496,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -6,02
|Açılış
|: 496,80
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler16:37
|TKURU
|168,40
|5.771.475
|% 9,99
|
|VAKFN
|10,57
|163.944.199
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.344.136
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.697.356
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.377.564
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,71
|915.411.070
|% -8,93
|
|AYCES
|72,05
|3.386.639
|% -7,15
|
|BJKAS
|6,40
|180.666.133
|% -6,57
|
|TSPOR
|2,70
|61.069.589
|% -4,59
|
|THYAO
|14,86
|1.366.397.064
|% 1,85
|
|BOBET
|5,71
|915.411.070
|% -8,93
|
|GARAN
|8,31
|725.495.421
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,15
|464.201.858
|% 0,94
|
|FENER
|38,94
|445.964.815
|% -1,17
|
|EKGYO
|2,15
|464.201.858
|% 0,94
|
|BOBET
|5,71
|915.411.070
|% -8,93
|
|YKBNK
|2,17
|325.663.675
|% 0,46
|
|THYAO
|14,86
|1.366.397.064
|% 1,85
|
|GARAN
|8,31
|725.495.421
|% 1,47
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7028
|8,7048
|% -0,74
|
|Euro
|10,3615
|10,3653
|% -0,88
|
|Sterlin
|12,0527
|12,1131
|% -1,07
|
|Frank
|9,4249
|9,4817
|% -0,95
|
|Riyal
|2,3137
|2,3253
|% -0,76
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-4,83
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,49
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|-26,00
|
|Tam
|3.278
|3.363
|-26,61
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-12,87
|
|Çeyrek
|795
|813
|-6,44
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|-0,17
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 28 artarak (% 0.55 ) 1, 523
-
16:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, BOBET, YKBNK
-
16:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, BOBET, GARAN
-
16:47DEVA
Yüzde 6.69 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 567 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 10, 331.00 milyon TL de