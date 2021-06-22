TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2021 13:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212 310 39 42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943541
BIST
14:071.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.394
14:078,6856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0844
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6828
14:0710,3396
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1175
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
14:07499,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,47
|Açılış
|: 499,34
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
498,61
BIST En Aktif Hisseler14:07
|TKURU
|168,40
|5.190.158
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.125.965
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.094.979
|% 9,94
|
|EUYO
|4,22
|2.662.808
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|25.333.884
|% 9,88
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,77
|725.720.136
|% -7,97
|
|AYCES
|71,85
|2.912.435
|% -7,41
|
|YAPRK
|27,40
|2.077.685
|% -5,84
|
|ADEL
|25,64
|7.522.726
|% -4,47
|
|THYAO
|14,82
|1.153.037.182
|% 1,58
|
|BOBET
|5,77
|725.720.136
|% -7,97
|
|GARAN
|8,28
|446.842.859
|% 1,10
|
|BERA
|14,80
|332.148.809
|% -2,89
|
|EKGYO
|2,16
|323.980.821
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,16
|323.980.821
|% 1,41
|
|BOBET
|5,77
|725.720.136
|% -7,97
|
|THYAO
|14,82
|1.153.037.182
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,18
|160.603.820
|% 0,93
|
|GARAN
|8,28
|446.842.859
|% 1,10
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6839
|8,6856
|% -0,96
|
|Euro
|10,3333
|10,3396
|% -1,12
|
|Sterlin
|12,0441
|12,1045
|% -1,14
|
|Frank
|9,4171
|9,4738
|% -1,03
|
|Riyal
|2,3135
|2,3251
|% -0,77
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|2,86
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-17,00
|
|Tam
|3.293
|3.378
|-11,24
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-5,44
|
|Çeyrek
|798
|817
|-2,72
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|-0,54
|